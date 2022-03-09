Де Врей получил травму в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Интера» Стефан де Врей был вынужден покинуть поле во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за мышечной травмы.

30-летний центральный защитник не вышел на второй тайм, его заменил Данило Д'Амброзио.

У голландца диагностировали мышечную травму, в частности растяжение левой икроножной мышцы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Предполагается, что травма не является серьёзной, но главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги решил поменять игрока в перерыве.

Напомним, что Стефан уже пропустил 23 дня в ноябре из-за мышечной травмы.

Всего в текущем сезоне защитник сыграл в 31 матче и забил один гол.