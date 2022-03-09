Тренер «Спортинга»: В ответном матче с «Сити» важно сохранить интригу как можно дольше

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим рассказал журналистам о том, чего ожидает от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Аморим сказал, что, хоть судьба этого противостояния уже практически решена, но его команда всё равно будет бороться за победу. Тренер лиссабонского клуба отметил, что очень важно в ответном матче как можно дольше сохранить хоть какую-то интригу, чтобы у игроков была мотивация.

Напомним, что в первом поединке «Манчестер Сити» разгромил лиссабонскую команду со счётом 5:0.