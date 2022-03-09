Алиссон: «Мы должны признать, что «Интер» - отличная команда с высоким качеством игры»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер остался под большим впечатлением от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

«Мы должны признать, что «Интер» - отличная команда с высоким качеством игры. Их игроки должны гордиться своим выступлением сегодня вечером. Они оставили все силы на поле, чтобы добиться результата», — приводит слова бразильского вратаря Sky Sport Italia.

Напомним, что во вчерашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером», победу одержали «нерадзурри», став шестой итальянской командой, победившей на «Энфилде».