Лаутаро Мартинес: «Мы проявили характер, показали свое стремление прогрессировать»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпуем» (1:0). 24-летний аргентинец стал автором единственного мяча.

«Мы проявили характер, показали своё стремление прогрессировать. Хорошо играли и на «Сан-Сиро». А вчера забили и вели в счёте на таком сложном для любого соперника стадионе», — приводит слова Лаутаро пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по сумме двух матчей в 1/4 финала лиги чемпионов прошёл «Ливерпуль (2:1).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лаутаро принял участие в восьми матчах, забив лишь однажды.