Защитник «Спортинга»: У нас есть план на ответный матч с «Манчестер Сити»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Рикарду Эсгаю поделился с журналистами ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Эсгаю сказал, что у лиссабонской команды уже есть план на ответную игру. Защитник отметил, что футболисты «Спортинга» будут играть только на победу и постараются показать очень достойную игру.

Напомним, что в первом матче португальский клуб крупно уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:5. Ответная встреча состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.