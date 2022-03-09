Венгер: ««Ливерпуль» заслужил пройти 1/4 финала»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» - «Интер» (0:1).

««Ливерпуль» заслужил пройти 1/4 финала. Даже в этом матче они трижды попали в каркас ворот», — приводит слова Венгера Evening Standard.

Кроме того, французский специалист высказался о судействе, которое было спорным. По мнению Венгера, удаление нападающего «Интера» Алексиса Санчеса испортило последние 25 минут матча.

Напомним, что несмотря на вчерашнее поражение с минимальным счётом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух матчей (2:1).