Салах: «Ливерпуль» будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил журналистам, что мерсисайдский клуб намерен в этом сезоне выиграть и чемпионат Англии, и Лигу чемпионов.

Салах сказал, что ответный матч с «Интером» получился сложным. Мохамед отметил, что проигрывать всегда обидно, но футболисты «Ливерпуля» извлекут из этого матча урок и в следующий раз будут играть лучше. Египтянин добавил, что «красные» будут в этом сезоне бороться за победу и в Английской Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В АПЛ подопечные Клоппа пока идут на втором месте.