Шкриньяр: Покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр высказался по поводу вылета своей команды из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

Милан сказал, что все в команде сейчас разочарованы итоговым результатом, ведь у «Интера» были большие надежды на выход в следующий раунд. Шкриньяр отметил, что миланцы проявили себя очень достойно и покидают Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Словак добавил, что такие матчи помогут «Интеру» стать лучше.

Напомним, что в ответном поединке «Интер» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч миланцы уступили мерсисайдцам.