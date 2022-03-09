Клопп: Меня устраивает, что победил «Интер», но дальше прошли мы

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, что думает по поводу ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Клопп сказал, что его команда действовала не лучшим образом, но всё равно создала множество моментов у чужих ворот. Юрген отметил, что «Интер» был действительно очень хорош, но его вполне устраивает тот факт, что победили миланцы, но в следующий раунд прошли мерсисайдцы.

Напомним, что «Ливерпуль» в ответном матче проиграл «Интеру», но в итоге вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.