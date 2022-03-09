Индзаги: После матчей с «Ливерпулем» мы станем сильнее

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился с журналистами своими впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Индзаги сказал, что «Интер» хотел показать в плей-офф всю свою мощь и команда выложилась по полной программе. Симоне отметил, что его подопечные станут сильнее после матчей с «Ливерпулем». Наставник миланцев добавил, что «Интер» провёл два прекрасных поединка против топ-соперника.

Напомним, что в ответном матче «Интер» одержал победу со счётом 0:1, но по сумме двух матчей уступил «красным» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.