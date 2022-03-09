«Интер» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде», но вылетел из Лиги чемпионов

«Интер» стал первой командой, которая сумел обыграть «Ливерпуль» в нынешней Лиге чемпионов. Всё решил точный удар Лаутаро Мартинеса. Правда, этого миланцам не хватило, и дальше прошли подопечные Юргена Клоппа.

8 марта в Лиге чемпионов определялись первые четвертьфиналисты турнира. «Ливерпуль» в первом матче в гостях обыграл «Интер» со счётом 2:0, поэтому перед домашней встречей на «Энфилде» чувствовал себя абсолютно спокойно. Очевидно, что итальянцам могло помочь лишь чудо, чтобы пробиться в следующий этап.

Миланцы постарались на первых минутах взять мяч под контроль и включить высокий прессинг. Гостям даже удалось на какое-то время прижать хозяев к своим воротам. Правда, до чего-то опасного у ворот Алиссона в дебюте не дошло. Более того, «мерсисайдцы» постепенно отодвинули игру от владений бразильца. При этом подопечные Клоппа также ничего не придумывали впереди.

Первый опасный момент в матче случился лишь на 31-й минуте. «Ливерпуль» заработал право на штрафной на левом фланге, и после навеса Матип подставил голову, но мяч попал в перекладину, и миланцы отбили его на угловой. После подачи корнера уже ван Дейк то ли бил, то ли сбрасывал на дальнюю штангу, но попал в соперника, от которого футбольный снаряд вылетел за пределы поля в сантиметрах от штанги.

Миланцы свой полумомент создали за пять минут до конца первой половины. «Интер» заработал штрафной на правом фланге, и Чалханоглу решился на сильный удар. Это было что-то наподобие хоккейного наброса на пятак. Однако Алиссон отбил мяч в сторону, а его партнеры подстраховали и сыграли на вынос.

Перед самым перерывом «Ливерпуль» получил право на штрафной уже по центру. Александер-Арнольд подошёл к мячу, но пробил чуть мимо штанги. На этом команду и ушли на перерыв. В начале второго тайма «Ливерпуль» выглядел активнее. Сначала всё тот же Александер-Арнольд сместился в центр и пробил, мяч попал в соперника, но после рикошета Ханданович сумел среагировать. Затем уже Тьяго делал передачу в штрафную, вратарь миланцев чуть опередил Жоту, но футбольный снаряд отскочил к Салаху, Египтянин из центра штрафной бил без помех, но угодил в штангу.

«Интер» ответил своим полумоментом по истечении часа игры. Мартинес получил мяч на линии штрафной и бил на исполнение в угол, но попал в выставленную ногу соперника. Спустя пару минут Лаутаро всё же забил. «Ливерпуль» потерял мяч на своей половине поля, миланцы быстро довели футбольный снаряд до линии штрафной, откуда Мартинес обводящим ударом поразил дальний верхний угол. Только казалось, что интрига ожила, как «Интер» остался в меньшинстве. Санчес в центре совершил жёсткую накладку против Фабиньо, за что увидел перед собой жёлтую карточку, которая стала для него второй в поединке.

«Ливерпуль» после этих двух эпизодов постарался забрать мяч, отодвинуть игру в середину поля, но при этом не готов бы рисковать. Свой момент хозяева всё же создали. После заброса в штрафную Салах вновь бил без помех, но опять попал в штангу, причём на этот раз в другую. После этого мерсисайдцы прямо прижали «Интер», пытаясь забить и снять все вопросы о победителе. «Ливерпуль» обязан был забивать уже в компенсированное время. После быстрой атаки Диас бил из центра штрафной, но Видаля в последний момент в падении сумел заблокировать эту попытку.

Счёт в итоге не изменился. «Интер» стал первым клубом, который сумел не просто отобраться у «Ливерпуля» очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но даже победить. Однако этого оказалось мало. Таким образом, «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего соперника англичане узнают лишь 18-го марта, когда в Ньоне пройдёт жеребьёвка и 1/4, и сразу 1/2 турнира. Что касается «Интера», то миланцы теперь могут сосредоточиться на внутреннем чемпионате, чтобы всё же побороться за победу.

Роман Андреев