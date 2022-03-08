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Гвардиола: «Мы выиграли 5:0, но это ещё ничего не значит»

08 Марта 2022 • 23:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спортинг Л
1.15 8.00 18.00
Через 22 ч. 11 мин.

Каталонский наставник миланского «Интера» Хосеп Гвардиола настраивает своих подопечных на ответный матч с лиссабонским «Спортингом», как на последний бой. Хотя «Манчестер Сити» выиграл в первом матче, да еще и в гостях, со счетом 5:0, Гвардиола не дает спуску игрокам.

- Мы сыграли невероятный матч, но еще ничего не добились. В моем распоряжении в силу различных причин сейчас только четырнадцать игроков. Фернандиньо? Я хотел бы, чтобы он остался с нами, он прекрасный капитан и футболист. Посмотрим, как будут развиваться события, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ СПОРТИНГ Л
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