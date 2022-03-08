Гвардиола: «Мы выиграли 5:0, но это ещё ничего не значит»

Каталонский наставник миланского «Интера» Хосеп Гвардиола настраивает своих подопечных на ответный матч с лиссабонским «Спортингом», как на последний бой. Хотя «Манчестер Сити» выиграл в первом матче, да еще и в гостях, со счетом 5:0, Гвардиола не дает спуску игрокам.

- Мы сыграли невероятный матч, но еще ничего не добились. В моем распоряжении в силу различных причин сейчас только четырнадцать игроков. Фернандиньо? Я хотел бы, чтобы он остался с нами, он прекрасный капитан и футболист. Посмотрим, как будут развиваться события, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует ITASportPress.