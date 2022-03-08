Марез может оказаться в «Челси» или «ПСЖ»

Вингер английского «Манчестер Сити» Рияд Марез заинтересовал лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

«Парижане» проявляют интерес к алжирцу ещё с прошлого года. Летом клуб из столицы Франции может вновь связаться с Марезом, чей контракт с «Сити» рассчитан до 2023 года.

«Челси» планирует укрепить атаку в межсезонье, а Марез, имеющий внушительный опыт игры в Англии, считается пригодным вариантом для решения этой задачи. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, 31-летний правый вингер обойдётся покупателям не менее чем в 30 млн евро.

В сезоне 2021-22 Рияд Марез отметился 21 забитым мячом в 33 поединках за «горожан».