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Хендерсон: «Я плакал, когда «Ливерпуль» был готов отпустить меня»

08 Марта 2022 • 22:38 Комментировать
Ливерпуль
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Через 0 ч. -13 мин.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признался, что однажды клуб был готов расстаться с ним.

В 2012 году наставник Брендан Роджерс сообщил Хендерсону, что не рассчитывает на него как на игрока основы, в связи с чем клуб готов его отпустить.

«Брендан был честен со мной. Он сказал, что я не буду играть так часто, как мне хотелось бы. Он предоставил мне выбор: я мог либо уйти, либо остаться в роли запасного. После этого, вернувшись к себе, я заплакал, – поделился воспоминаниями полузащитник. – Затем я сказал: «Послушайте, я никуда не уйду, я приложу все усилия, чтобы пробиться в основу», – цитирует англичанина Mirror.

Джордан Хендерсон проводит свой 11-й сезон в «Ливерпуле». На его счету более 400 матчей за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Брендан Роджерс
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ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕР МИЛАН
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