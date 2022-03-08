Чалханоглу: «Переход в «Интер» был верным решением»

Полузащитник Хакан Чалханоглу рассказал о своём решении перейти в «Интер» из «Милана» прошлым летом.

«У «Интера» очень сильная команда. Представители клуба обсудили со мной цели, и я сразу понял, что нам по пути. Это был отличный трансфер для меня. Думаю, я принял правильное решение, – прокомментировал летний переход 28-летний турок. – Ранее мне доводилось играть на фланге и под нападающим, а Индзаги [наставник «Интера»] задействует меня в середине поля – и здесь я здорово себя чувствую», – поведал хавбек в интервью UEFA TV перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

С момента перехода из «Милана» на правах свободного агента Чалханоглу провёл за «Интер» 33 матча во всех турнирах, став автором 6 голов и 9 голевых передач.