«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Интером»

«Ливерпуль» примет в домашнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов миланский «Интер», встреча начнется в 23 часа по московскому времени, а следить за ней можно будет по ссылке на онлайн-трансляцию.

Накануне игры главный тренер «Ливерпуля», немецкий специалист Юрген Клопп, объявил стартовый состав своей команды. Как Садио Мане, так и Мохамед Салах выйдут на поле с самой первой минуты игры.

«Ливерпуль»: Аллисон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тьяго, Фабиньо, Джонс, Мане, Жота, Салах.

Запасные: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Эллиот.