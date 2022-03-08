«Интер» объявил состав на матч с «Ливерпулем»

В ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов миланскому «Интеру» предстоит решить «геркулесову задачу» - отыграть два мяча отставания от «Ливерпуля», да еще и на поле соперника. Встреча между ними начнется в 23 часа по московскому времени.

Накануне игры главный тренер «Интера» Самоне Индзаги объявил стартовый состав своей команды. В нем отсутствует Эдин Джеко. Боснией начнет матч на скамейке запасных - видимо, в дебютной части матча Индзаги хочет предложить сопернику чуть другой футбол, чем тот, который любит Эдин.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врий, Бастони, Дюмфриз, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Санчес, Лаутаро.