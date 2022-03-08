Лебёф назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Франк Лебёф назвал трех своих фаворитов на победу в Лиге чемпионов и пренебрежительно отозвался о шансах «Челси».

«Манчестер Сити» очень хочет выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, если бы вы спросили любого болельщика «Сити», что бы они предпочли выиграть - АПЛ или Лигу чемпионов, все они ответили бы, что Лигу чемпионов», - сказал француз в интервью изданию BritishGambler.

Также среди главных фаворитов Лебёф назвал «Ливерпуль» и «Баварию».

При этом он сообщил, что не верит в успех «Челси», считая, что у куба пока не хватает традиций для победы в таком сильном турнире.