Неймар поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар рассказал об ожиданиях от предстоящего ответного матча с мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане оказались сильнее и обыграли оппонента со счетом 1:0.

По словам футболиста, он готов помочь команде в предстоящей встрече, а команда готова к тому, чтобы бороться за победу. Он добавил, что парижанам не нужно думать о результате предыдущей встречи, выходя на поле в ответной встрече.

«ПСЖ» должен играть лучше, чем в Париже три недели назад», - сказал бразильский форвард в разговоре с пресс-службой парижского клуба.