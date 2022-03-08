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Лига чемпионов

Неймар поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

08 Марта 2022 • 20:18 Комментировать

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар рассказал об ожиданиях от предстоящего ответного матча с мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане оказались сильнее и обыграли оппонента со счетом 1:0.

По словам футболиста, он готов помочь команде в предстоящей встрече, а команда готова к тому, чтобы бороться за победу. Он добавил, что парижанам не нужно думать о результате предыдущей встречи, выходя на поле в ответной встрече.

«ПСЖ» должен играть лучше, чем в Париже три недели назад», - сказал бразильский форвард в разговоре с пресс-службой парижского клуба.


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