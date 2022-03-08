СМИ: «Видаль и Санчес выйдут в старте против «Ливерпуля»

Чилийский дуэт Артуро Видаль и Алексис Санчес выйдут за «Интер» в сегодняшнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Видаль заменит в полузащите дисквалифицированного Бареллу. Санчес, как прогнозируется, выйдет в старте вместо Эдина Джеко, сообщает издание Corriere.

В ответной игре «Интеру» предстоит непростая задача отыграть отставание в два мяча. Первый матч в Милане закончился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги заявил перед матчем, что его команда будет делать ставку на быстрый гол.