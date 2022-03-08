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Лига чемпионов

СМИ: «Видаль и Санчес выйдут в старте против «Ливерпуля»

08 Марта 2022 • 19:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Интер Милан
1.60 4.40 5.80
Через 2 ч. 57 мин.

Чилийский дуэт Артуро Видаль и Алексис Санчес выйдут за «Интер» в сегодняшнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Видаль заменит в полузащите дисквалифицированного Бареллу. Санчес, как прогнозируется, выйдет в старте вместо Эдина Джеко, сообщает издание Corriere.

В ответной игре «Интеру» предстоит непростая задача отыграть отставание в два мяча. Первый матч в Милане закончился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги заявил перед матчем, что его команда будет делать ставку на быстрый гол.

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ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕР МИЛАН
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08.03  23:00 Ливерпуль ... Интер Милан 1.56 4.10 6.40
08.03  23:00 Бавария ... Ред Булл Зальцбург 1.18 8.80 12.00
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