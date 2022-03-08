Гвардиола: «Я всё ещё зол на Уокера»

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношении к дисквалификации Кайла Уокера.

«Он сделал глупость. Он это заслужил, я всё ещё так на него зол», - сказал главный тренер «Сити».

Защитник получил красную карточку в последнем туре группового этапа в игре против «РБ Лейпциг». Позже дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Уокера на три матча.

Это означает, что игрок пропустит первую игру четвертьфинала, в случае если «Сити» пройдет португальский «Спортинг».

Первый матч с португальцами закончился со счетом 5:0 в пользу «горожан».