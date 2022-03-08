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Лига чемпионов

Гвардиола: «Я всё ещё зол на Уокера»

08 Марта 2022 • 17:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спортинг Л
1.14 8.00 19.00
09.03 23:00

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношении к дисквалификации Кайла Уокера.

«Он сделал глупость. Он это заслужил, я всё ещё так на него зол», - сказал главный тренер «Сити».

Защитник получил красную карточку в последнем туре группового этапа в игре против «РБ Лейпциг». Позже дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Уокера на три матча.

Это означает, что игрок пропустит первую игру четвертьфинала, в случае если «Сити» пройдет португальский «Спортинг».

Первый матч с португальцами закончился со счетом 5:0 в пользу «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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