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Анчелотти попросил болельщиков «Реала» тепло встретить Рамоса

08 Марта 2022 • 16:45 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к болельщиком перед ответным матчем с «ПСЖ». На поле может появиться бывший защитник «сливочных» Серхио Рамос, который сейчас выступает в составе парижского клуба.

В разговоре со Sport.es Карло Анчелотти заявил, что он часто разговаривает с Рамосом и будет рад увидеть его во время матча.

Он назвал Рамоса одним из лучших футболистов, которые когда-либо выступали в составе мадридского клуба.

Обращаясь к болельщикам, «папа Карло» попросил фанатов тепло повстречать Серхио Рамоса, а также отметил, что нет никаких причин оскорблять его.


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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти ПСЖ Серхио Рамос
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