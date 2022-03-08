Модрич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о целях «сливочных» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

По словам Модрича, перед ответным матчем «Реал» и «ПСЖ» находятся под большим давлением. «Сливочные» хотят выиграть Лигу чемпионов и постараются сделать все для достижения своей цели.

Модрич также добавил, что парижане еще никогда не поднимали над головой «ушастого», что является показателем того, как сложно стать победителем в главном клубном европейском турнире.

Напомним, что первая встреча двух команд закончилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0.