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Лига чемпионов

Модрич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ»

08 Марта 2022 • 16:25 Комментировать

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о целях «сливочных» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

По словам Модрича, перед ответным матчем «Реал» и «ПСЖ» находятся под большим давлением. «Сливочные» хотят выиграть Лигу чемпионов и постараются сделать все для достижения своей цели.

Модрич также добавил, что парижане еще никогда не поднимали над головой «ушастого», что является показателем того, как сложно стать победителем в главном клубном европейском турнире.

Напомним, что первая встреча двух команд закончилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Лига Чемпионов
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