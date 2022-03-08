Игроки «Арсенала» получат солидные бонусы, если выйдут в Лигу чемпионов

Футболисты лондонского «Арсенала» получат солидные финансовые бонусы, если команда по итогам этого сезона сможет попасть в Лигу чемпионов.

По информации Daily Mail, если «канониры» смогут попасть в топ-4 в АПЛ по итогам этого сезона, то футболисты получат солидные призовые выплаты от руководства. Стоит отметить, что у некоторых игроков повысятся зарплаты, так как подобный пункт прописан в контрактах.

Напомним, что на данный момент футболисты «Арсенала» под шефством Микеля Артеты занимают как раз таки четвёртую строчку в таблице.