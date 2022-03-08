Полузащитник «Ливерпуля» считает «Интер» сильнейшим клубом Серии А

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры миланского «Интера».

Фабиньо сказал, что считает миланскую команду самым сильным клубом итальянского чемпионата в последние несколько лет. Бразилец отметил, что «Интер» показывает очень яркий и качественный футбол, так что «Ливерпулю» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов будет очень непросто.

Напомним, что в первом матче подопечные Юргена Клоппа одержали выездную победу со счётом 2:0.