Батистута считает, что в этом сезоне Лигу чемпионов выиграет клуб из АПЛ

Именитый аргентинский экс-футболист Габриэль Батистута рассказал журналистам о том, команда из какого чемпионата в этом сезоне может победить в Лиге чемпионов.

Батистута заявил, что в этом сезоне победу в самом престижном клубном турнире планеты вновь одержит команда из Английской Премьер-лиги. Аргентинец отметил, что в футболе может произойти всё, что угодно, но в данный момент клубы из АПЛ на шаг впереди всех остальных команд.

Напомним, что все четыре английские команды сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов.