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Все дальнейшие матчи Лиги чемпионов будут начинаться с очередной «мировой инициативы» УЕФА

07 Марта 2022 • 23:24 Комментировать

УЕФА активно включился в западную «мировую» кампанию и внедряет очередные инициативы, призывающие к миру. Ранее УЕФА уже разорвал спонсорское соглашение с российским концерном «Газпром», а также отстранил российские клубы от участия в европейских турнирах.

Сейчас, в преддверии ответных матчей Лиги чемпионов, вводится новая инициатива - каждый матч будет начинаться с выхода команд на поле со специальным баннером, на котором будут написаны призывы к миру на английском, русском и украинском языках.

Также соответствующие призывы будут демонстрироваться во время матча техническим путем, уточняет ITASportPress.

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