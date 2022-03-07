Все дальнейшие матчи Лиги чемпионов будут начинаться с очередной «мировой инициативы» УЕФА

УЕФА активно включился в западную «мировую» кампанию и внедряет очередные инициативы, призывающие к миру. Ранее УЕФА уже разорвал спонсорское соглашение с российским концерном «Газпром», а также отстранил российские клубы от участия в европейских турнирах.

Сейчас, в преддверии ответных матчей Лиги чемпионов, вводится новая инициатива - каждый матч будет начинаться с выхода команд на поле со специальным баннером, на котором будут написаны призывы к миру на английском, русском и украинском языках.

Также соответствующие призывы будут демонстрироваться во время матча техническим путем, уточняет ITASportPress.