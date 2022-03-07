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Оуэн: «Не представляю Салаха в другом клубе»

07 Марта 2022 • 22:58 Комментировать
Ливерпуль
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Интер Милан
1.55 4.40 5.60
Через 23 ч. 1 мин.

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн признался, что не видит Мохамеда Салаха нигде, кроме «Ливерпуля».

Соглашение египетского нападающего с «Ливерпулем», напомним, истекает следующим летом, а сам игрок пока не определился со своим будущим.

«Его уход стал бы для меня большой неожиданностью. Я не могу этого представить. Думаю, в этом нет смысла. Он получит хорошее предложение от «Ливерпуля», – приводит слова Оуэна издание Liverpool Echo.

29-летний Мохамед Салах оценивается авторитетным ресурсом Transfermarkt в 100 млн евро. На данный момент футболист сборной Египта возглавляет гонку бомбардиров английской Премьер-лиги с 20 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕР МИЛАН
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