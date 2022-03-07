Бастони: «Отыграться у «Ливерпуля» будет непросто»

Защитник миланского «Интера» Алессанждро Бастони считает, что «Интеру» придется совершить небольшое чудо, чтобы отыграть два мяча отставания от «Ливерпуля». Ранее наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги дал понять, что его команда будет стремиться забить гол в первом тайме.

- «Ливерпуль» силен во многих секторах, и нам потребуется исключительно хороший матч, надо будет нейтрализовать их сильные стороны. Мы создали им трудности в первом матче, и, в целом, провели хороший матч, но были наказаны за небольшие ошибки, - заявил Бастони, слова которого цитирует ITASportPress.

В первом матче «Интер» пропустил в домашнем матче два мяча во втором тайме. Ответная встреча состоится 8 марта.