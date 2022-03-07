Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Интер» сделает ставку на быстрый гол в ворота «Ливерпуля»

07 Марта 2022 • 18:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Интер Милан
1.55 4.40 5.60
08.03 23:00

«Интер» постарается забить быстрый гол в ответной игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля», об этом сообщает Tuttosport.

Издание полагает, что итальянский клуб постарается как можно быстрее восстановить равновесие в счете, сократив отставание в два мяча.

В первом матче на «Сан Сиро» итальянцы играли практически на равных, но некоторые проблемы в обороне и плохая реализация моментов отразились на результате игры. «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0. В матче предыдущего тура чемпиона Италии «Интер» разгромил «Салернитану», забив пять безответных мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
19:04 · Лига чемпионов
Касильяс пожелал удачи «Реалу»
19:01 · Лига чемпионов
Нойер готов к игре против «РБ Зальцбург»
18:12 · Лига чемпионов
«Интер» сделает ставку на быстрый гол в ворота «Ливерпуля»
17:28 · Лига чемпионов
Клопп поделился ожиданиями от ответного матча с «Интером»
14:00 · Лига чемпионов
Фонбет-дерби «Реал» – ПСЖ: букмекерская компания начисляет фрибеты до 2500 рублей
13:49 · Лига чемпионов
Стало известно, кто рассудит «Реал» и «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
06 Марта
20:01 · Лига чемпионов
Бекхэм: «Когда пришлось сыграть против Месси, я понял - пора на покой»
07:23 · Лига чемпионов
Куртуа хочет отбить еще один пенальти от Месси
06:40 · Лига чемпионов
Почеттино рассчитывает на советы Рамоса
05 Марта
19:50 · Лига чемпионов
Агент Лаутаро: «Он не уйдёт из «Интера»
06:12 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес мечтает огорчить «Ливерпуль»
04 Марта
06:57 · Лига чемпионов
Куртуа предупредил «ПСЖ»
03 Марта
16:33 · Лига чемпионов
Белорусские клубы и сборная будут играть домашние матчи на нейтральном поле
14:45 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Рангник продолжит руководить «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге чемпионов»
11:32 · Лига чемпионов
Алаба поможет «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем