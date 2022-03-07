«Интер» сделает ставку на быстрый гол в ворота «Ливерпуля»

«Интер» постарается забить быстрый гол в ответной игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля», об этом сообщает Tuttosport.

Издание полагает, что итальянский клуб постарается как можно быстрее восстановить равновесие в счете, сократив отставание в два мяча.

В первом матче на «Сан Сиро» итальянцы играли практически на равных, но некоторые проблемы в обороне и плохая реализация моментов отразились на результате игры. «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0. В матче предыдущего тура чемпиона Италии «Интер» разгромил «Салернитану», забив пять безответных мячей.