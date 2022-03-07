Клопп поделился ожиданиями от ответного матча с «Интером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед ответным матчем с «Интером». Первая встреча завершилась со четом 2:0 в пользу «красных».

По словам Клоппа, такой результат является самым распространенным в футболе, но надеяться на победу при счете 2:0 после первого тайма не стоит.

Результаты первой игры получились лучше, чем он ожидал, отметил Клопп. Ответная встреча, по мнению наставника «Ливерпуля», будет сложной.

«Узнав итоги жеребьевки, все мы полагали, что нам достался самый сложный оппонент из всех возможных», - сказал Юреген Клопп пресс-службе УЕФА.