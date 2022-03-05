Агент Лаутаро: «Он не уйдёт из «Интера»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса опроверг слухи о возможном уходе своего клиента в другой клуб.

Пресса давно связывает аргентинца с переходом в различные топ-клубы, в числе которых мадридский «Атлетико», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Однако агент игрока ясно дал понять, что в ближайшее время трансфера не произойдёт: «Лаутаро ощущает себя «интеристом», у него долгосрочный контракт. «Интер» – клуб его сердца. Кроме того, его семья отлично устроилась в Милане. Шансов на уход Лаутаро в другой клуб попросту нет», – цитирует представителя Мартинеса Football-Italia.

Лаутаро Мартинес забил 15 голов в 36 матчах за «Интер» в текущем сезоне. В недавнем поединке Серии А против «Салернитаны» (5:0) 24-летний форвард отметился хет-триком.