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Лига чемпионов

Лаутаро Мартинес мечтает огорчить «Ливерпуль»

05 Марта 2022 • 06:12 Комментировать
Ливерпуль
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Интер Милан
1.55 4.40 5.60
08.03 23:00

Хотя «Интер» и уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю», нападающий итальянского клуба Лаутаро Мартинес считает, что еще не все потеряно и на «Энфилде» можно побороться. Его вдохновляет удачная игра против «Салернитаны» - «Интер» забил пять безответных мячей и вернул себе единоличное лидерство в Серии А.

- Нам нужна была крупная победа, нужны были голы. Свои голы я посвящаю своей семье, я постоянно на связи с ними в этот период. Приближаются важные матчи, нам надо быть заряженными на борьбу. Будем играть с «Ливерпулем», попробуем дать все и реализовать мечту о выходе в следующий раунд, - заявил Мартинес, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Лаутаро Мартинес
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ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕР МИЛАН
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