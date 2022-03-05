Лаутаро Мартинес мечтает огорчить «Ливерпуль»

Хотя «Интер» и уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю», нападающий итальянского клуба Лаутаро Мартинес считает, что еще не все потеряно и на «Энфилде» можно побороться. Его вдохновляет удачная игра против «Салернитаны» - «Интер» забил пять безответных мячей и вернул себе единоличное лидерство в Серии А.

- Нам нужна была крупная победа, нужны были голы. Свои голы я посвящаю своей семье, я постоянно на связи с ними в этот период. Приближаются важные матчи, нам надо быть заряженными на борьбу. Будем играть с «Ливерпулем», попробуем дать все и реализовать мечту о выходе в следующий раунд, - заявил Мартинес, слова которого цитирует ITASportPress.