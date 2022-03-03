Белорусские клубы и сборная будут играть домашние матчи на нейтральном поле

Руководство УЕФА приняло решение, согласно которому белорусские клубы и национальная команда должны будут играть домашние матчи на нейтральном поле. Еще одно требование – игры должны проходить без зрителей.

Решение вступило в силу с момента его опубликования и будет действительно до дальнейшего уведомления.

В УЕФА отметили, что организация проводит внеочередные заседания для того, чтобы принимать очередные решения в зависимости от обстановки в мире.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от международных турниров до дальнейшего уведомления.