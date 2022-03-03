Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Алаба поможет «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ»

03 Марта 2022 • 11:32 Комментировать

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после повреждения и сыграет в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

По информации Marca, 29-летний австрийский футболист полностью оправился после травмы бедра и точно сможет помочь мадридской команде в предстоящем ответном матче в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Давид уже тренируется вместе с партнёрами. Напомним, что Алаба пропустил последний матч «Реала» в испанском чемпионате с «Райо Вальекано».

Вторая встреча между «Реалом» и «ПСЖ» состоится девятого марта. В первом матче парижский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Давид Алаба Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
11:32 · Лига чемпионов
Алаба поможет «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ»
02 Марта
08:45 · Лига чемпионов
Гендиректор «Интера»: Мы должны попробовать обыграть «Ливерпуль
01 Марта
00:11 · Лига чемпионов
Рамос рискует пропустить поединок со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов
27 Февраля
12:27 · Лига чемпионов
Вьештица: «Жалко, что финал Лиги чемпионов не пройдет в Петербурге»
25 Февраля
21:13 · Лига чемпионов
Фердинанд: «ПСЖ» является фаворитом в матче против «Реала»
17:40 · Лига чемпионов
Почеттино отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов в Париж
16:20 · Лига чемпионов
РФС не поддерживает решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
15:04 · Лига чемпионов
Депутат Милонов жестко раскритиковал УЕФА за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14:51 · Лига Европы
Орлов: «Хорошо, что «Спартаку» разрешили играть в Лиге Европы»
14:48 · Лига чемпионов
Стало известно, куда направят деньги, выделенные на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
13:53 · Лига чемпионов
Песков прокомментировал решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
12:41 · Лига чемпионов
СМИ: Финал Лиги чемпионов из России перенесли во Францию
08:55 · Лига чемпионов
Анри раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»
24 Февраля
16:15 · Лига чемпионов
УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга – Associated Press
15:34 · Лига чемпионов
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказался о возможном переносе матча из России
Все новости
Рекомендуем