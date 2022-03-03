Алаба поможет «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ»

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после повреждения и сыграет в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

По информации Marca, 29-летний австрийский футболист полностью оправился после травмы бедра и точно сможет помочь мадридской команде в предстоящем ответном матче в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Давид уже тренируется вместе с партнёрами. Напомним, что Алаба пропустил последний матч «Реала» в испанском чемпионате с «Райо Вальекано».

Вторая встреча между «Реалом» и «ПСЖ» состоится девятого марта. В первом матче парижский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0.