Вьештица: «Жалко, что финал Лиги чемпионов не пройдет в Петербурге»

Сербский экс-футболист, бывший защитник питерского «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Напомним, что место проведения матча решили изменить после начала военной операции на территории Украины.
Вьештица выразил сожаления в связи с принятым решением и отметил, что если бы все зависело от него, то он не стал бы переносить матч с питерской арены.
В разговоре с журналистами портала «Спорт день за днем»
Вьештица добавил, что простые болельщики не виноваты в сложившейся ситуации.
«Дай бог, все решится в ближайшее время», - добавил экс-футболист.
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