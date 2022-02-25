Почеттино отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов в Париж

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Напомним, что пройти последний матч турнира должен был в России, однако из-за обострения политической ситуации арену решили сменить.

Почеттино в разговоре с RMC Sport отметил, что «ПСЖ» уже выступал в финале Лиги чемпионов, а теперь команде придется пройти серьезный путь, чтобы дойти до этой стадии вновь.

Специалист добавил, что французские болельщики будут рады увидеть финал Лиги чемпионов в Париже, однако сам он был бы рад принять в нем участие независимо от места проведения.