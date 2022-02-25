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Лига чемпионов

РФС не поддерживает решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

25 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать

Представители РФС не поддерживают решение руководства УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию. Об этом заявил президент союза Александр Дюков.

По словам Дюкова, долгое время РФС является надежным партнером УЕФА, выполняет все свои обязательства и поддерживает развитие различных проектов.

Подготовка к проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге длилась длительное время, заявил Дюков, добавив, что место проведения матча полностью соответствовало всем требованиям.

По словам Дюкова, в РФС считают, что решение о переносе продиктовано политическими причинами.

Представители союза также не поддерживают переносы матчей российских команд на нейтральную территорию.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА Лига Чемпионов
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