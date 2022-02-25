Депутат Милонов жестко раскритиковал УЕФА за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Российский Депутат Виталий Милонов жестко раскритиковал руководство УЕФА за решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию.

Милонов заявил, что те, кто принимал данное решение – «вымирающие, старые маразматики». Он также предположил, что ФИФА вскоре перестанет существовать, потому что там «будут бегать трансгендеры».

Также Милонов в разговоре с журналистом портала Sport24 сказал, что вскоре мир будет готов к созданию новой футбольной ассоциации.

Напомним, что из-за напряженной политической ситуации руководство УЕФА перенесло финал Лиги чемпионов из России во Францию.