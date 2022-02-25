Стало известно, куда направят деньги, выделенные на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Деньги, которые должны были потратить на организацию финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, направят на развитие детского футбола. Об этом в социальных сетях рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Пиотровский выразил сожаление в связи принятым решением УЕФА, а также отметил, что Санкт-Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы проводить крупные международные спортивные ивенты.

Решение УЕФА, по мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга, является политически ангажированным.

Напомним, что ранее руководство УЕФА официально объявило о переносе финала ЛЧ из России во Францию.