Песков прокомментировал решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Напомним, что новым местом проведения стала арена «Стад де Франс» во Франции.

В разговоре с ТАСС Песков выразил сожаление в связи с принятием такого решения. По его словам, в Санкт-Петербурге могли создать все необходимые условия для проведения матча.

Говорить о том, считает ли он это решение УЕФА политизированным, Песков не стал.

Напомним, что международные матчи сборные России и Украины также проведут на нейтральных аренах.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.