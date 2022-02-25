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Лига чемпионов

Песков прокомментировал решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

25 Февраля 2022 • 13:53 Комментировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Напомним, что новым местом проведения стала арена «Стад де Франс» во Франции.

В разговоре с ТАСС Песков выразил сожаление в связи с принятием такого решения. По его словам, в Санкт-Петербурге могли создать все необходимые условия для проведения матча.

Говорить о том, считает ли он это решение УЕФА политизированным, Песков не стал.
Напомним, что международные матчи сборные России и Украины также проведут на нейтральных аренах.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Дмитрий Песков
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