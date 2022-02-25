СМИ: Финал Лиги чемпионов из России перенесли во Францию

Руководство УЕФА приняло решение о переносе финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов из России во Францию. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Роб Харрис.

По его информации, вместо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, где должен был пройти финальный матч турнира, проведут его на французском «Стад де Франсе».

Отметим, что на официальном сайте УЕФА информации о переносе финала информации пока нет.

Напомним, что информация о возможной смене арены появилась после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Донбасса.

Также иностранные чиновники просят рассмотреть вопрос об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.