Какие решения примет УЕФА в отношении России

В пятницу УЕФА проведёт экстренное заседания исполнительного комитета в отношении России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается предсказать, какие решения будут приняты.

УЕФА объявил, что в пятницу проведёт экстренное заседания исполнительного комитета. В среду мы готовили статьи о том, что финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и поединку Россия – Польша на территории России ничего не угрожает. Однако после того, что случилось в ночь на четверг, ситуация изменилась кардинальным образом.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город. Пока ситуация была в политической плоскости, была уверенность, что игра пройдёт там, где запланировано. Однако после произошедшего нет никаких сомнений, что УЕФА перенесёт игру. Европейская ассоциация просто не сможет никак объяснить иное решение. Учитывая, что в финале будут играть команды из Западной Европы, другого решения просто нет.

Скорее всего, этим не ограничиться. С высокой долей вероятности можно предположить, что УЕФА приостановит проведение международных матчей на территории России на неопределенный срок. Ранее Европейская ассоциация приняла подобное решение в отношении Беларуси просто из-за запрета прямых перелетов в эту страну. Сейчас же ситуация более серьёзная. Этот запрет точно будет распространяться на еврокубки, так что «Спартак» уже наверняка занялся поиском альтернативного места проведения матча.

Вряд ли УЕФА пойдёт на исключение москвичей из турнира, хотя и такой вариант полностью исключать нельзя.

Что касается стыков за право сыграть на чемпионате мира, то это скорее вотчина ФИФА, поэтому в пятницу ждать решения не стоит. Тем не менее, также почти нет сомнений, что матч будет перенесен. До игры между сборными России и Польши остался один месяц, поэтому решение надо принимать и довольно быстро. В текущей ситуации сложно представить, что встреча пройдёт на территории нашей страны, как это планировалось изначально. Соответственно и в случае победы, решающий поединок также, видимо, будет перенесен. Как известно, в четверг Польша, Чехия и Швеция выступили с совместным заявлением с требованием перенести встречи из России.

При этом, скорее всего, встречу с поляками перенесут именно в страну нашего соперника, что, конечно, очень серьёзно усложнит ситуацию нашей сборной. Хотя есть вариант, что поединки пройдут на нейтральном поле, и тогда у России будет манёвр для действий с выбором места. Хотя есть сомнения, что будет сделана такая поблажка.

Так или иначе в пятницу УЕФА озвучит решения в отношении России, и они точно будут довольно болезненными.

Роман Андреев