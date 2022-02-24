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Лига чемпионов

УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга – Associated Press

24 Февраля 2022 • 16:15 Комментировать

Американское издание Associated Press сообщает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине ситуации на Украине.

По информации источника, это решение будет окончательно утверждено во время экстренного заседания исполнительного комитета УЕФА завтра, 25 февраля. Заседание должно начаться в 12:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов должен состояться 28 мая. Решение передать проведение финала Лиги чемпионов Санкт-Петербургу в УЕФА было принято 24 сентября 2019 года.

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