Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказался о возможном переносе матча из России

24 Февраля 2022 • 15:34 Комментировать

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе финального матча в другую страну.

«Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала – сразу объявим его общественности», – сообщил Алексей Сорокин.

Ранее в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов может быть перенесён из-за конфликта России с Украиной. По слухам, финал может был перенесёт на лондонский «Уэмбли».

Завтра, 25 февраля, исполнительный комитет УЕФА должен провести экстренное заседание. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Газпром Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
16:15 · Лига чемпионов
УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга – Associated Press
15:34 · Лига чемпионов
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказался о возможном переносе матча из России
14:45 · Лига Европы
В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные
14:37 · Лига Европы
УЕФА созывает экстренное заседание исполкома в связи с военной операцией России на Украине
12:55 · Лига чемпионов
Пол Паркер: Роналду будет не нужен «Манчестер Юнайтед»
12:18 · Лига чемпионов
Ральф Рангник: «Эланга лучше всех работал на тренировках «Манчестер Юнайтед»
08:04 · Лига чемпионов
Алле: «Мне было очень неудобно за гол в свои ворота»
07:31 · Лига чемпионов
Наставник «Бенфики» также доволен игрой своей команды, но сетует на ничейный результат
06:08 · Лига чемпионов
Роналду трогательно прокомментировал своё возвращение в Мадрид
05:59 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «Мы упустили победу»
05:52 · Лига чемпионов
Симеоне доволен игрой, но не результатом
02:10 · Лига чемпионов
Рангник: «Во втором тайме всё пошло лучше»
02:04 · Лига чемпионов
Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма
01:22 · Лига чемпионов
Дэйли Блинд установил новый рекорд «Аякса»
01:15 · Лига чемпионов
Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Кубке/Лиге чемпионов 3
Все новости
Рекомендуем