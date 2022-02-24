Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказался о возможном переносе матча из России

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе финального матча в другую страну.

«Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала – сразу объявим его общественности», – сообщил Алексей Сорокин.

Ранее в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов может быть перенесён из-за конфликта России с Украиной. По слухам, финал может был перенесёт на лондонский «Уэмбли».

Завтра, 25 февраля, исполнительный комитет УЕФА должен провести экстренное заседание.