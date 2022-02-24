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Анри сделал выбор между Месси и Роналду

24 Февраля 2022 • 00:36 Комментировать (1)

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри задали один из извечных футбольных вопросов. Лионель Месси или Криштиану Роналду - кто лучше?

«Ну, я играл с Лео, так что вы можете догадаться о моем ответе», - Анри сказал в передаче CBS Sports, улыбаясь. «Я с огромным уважением отношусь к Криштиану, который сумел оставаться на самом высоком уровне в течение многих лет - и под этим я подразумеваю необычайно высокий уровень».

«Одно дело - провести один великолепный сезон, но поддерживать его на протяжении стольких лет - это совсем другое», - добавил бывший нападающий.

«Я не думаю, что мы полностью осознаем, чего добиваются эти парни. Поэтому, хотя Роналду вызывает огромное уважение, но, играя с Месси и разделяя с ним необыкновенные моменты, как в победе, так и в поражении, это должен быть Лео», - подытожил Анри.

Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год и дважды выиграл чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов, играя вместе с Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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id152079006
24 Февраля 2022 в 01:12
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