УЕФА уже оценивает города, которые могут принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

Конфликт России с Украиной приведет к тому, что финал Лиги чемпионов не состоится в Санкт-Петербурге, во всяком случае, к этому появляются дополнительные предпосылки. Хотя пока что такого решения не принято, как сообщает ESPN, УЕФА намерен идти в этом смысле в фарватере политики Европейского Союза - если сообщество введет санкции против России, то УЕФА также присоединится к ним.

Варианты альтернативных городов для проведения финала Лиги чемпионов - это Мюнхен, Амстердам, Париж, Барселона или Рим. А вот Лондон не рассматривается из-за беспорядков во время финального матча Евро-2020.