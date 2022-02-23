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Лига чемпионов

УЕФА уже оценивает города, которые могут принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

23 Февраля 2022 • 23:21 Комментировать (2)

Конфликт России с Украиной приведет к тому, что финал Лиги чемпионов не состоится в Санкт-Петербурге, во всяком случае, к этому появляются дополнительные предпосылки. Хотя пока что такого решения не принято, как сообщает ESPN, УЕФА намерен идти в этом смысле в фарватере политики Европейского Союза - если сообщество введет санкции против России, то УЕФА также присоединится к ним.

Варианты альтернативных городов для проведения финала Лиги чемпионов - это Мюнхен, Амстердам, Париж, Барселона или Рим. А вот Лондон не рассматривается из-за беспорядков во время финального матча Евро-2020.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Хасанович Висэйт
23 Февраля 2022 в 23:43
Ну и чудесно! Зачем нам этот загнивающий запад и его футбол??? Мы лучше финал чемпионата галактики по лапте проведём!
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