МИД Великобритании призывает клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в России

В Великобритании призвали местные клубы, участвующие в Лиге чемпионов, бойкотировать финал турнира, который должен состояться в столице России – Москве. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Нужно объявить бойкот. На их месте я бы поступила именно так. Лично мне не хотелось бы принимать участие в поединке в Санкт-Петербурге из-за действий Путина», - приводит Трасс Daily Mail.

Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов участвуют сразу четыре представителя Премьер-лиги: «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Финал пройдет на «Газпром Арене» 28 мая.