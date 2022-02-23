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Лига чемпионов

МИД Великобритании призывает клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в России

23 Февраля 2022 • 13:14 Комментировать (2)

В Великобритании призвали местные клубы, участвующие в Лиге чемпионов, бойкотировать финал турнира, который должен состояться в столице России – Москве. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Нужно объявить бойкот. На их месте я бы поступила именно так. Лично мне не хотелось бы принимать участие в поединке в Санкт-Петербурге из-за действий Путина», - приводит Трасс Daily Mail.

Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов участвуют сразу четыре представителя Премьер-лиги: «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Финал пройдет на «Газпром Арене» 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Лиз Трасс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
zurukukkkk
23 Февраля 2022 в 14:04
англия- раковая опухоль нашей планеты!
andreyshkurenko060388
23 Февраля 2022 в 13:36
концовка улыбнула "..финал пройдет на «Газпром Арене» 28 мая.." я бы не был так в этом уверен
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