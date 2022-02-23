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Лахиялов: «Худший вариант – если западные страны разорвут дипломатические отношения, и Россия останется вообще без европейского футбола» эксклюзив

23 Февраля 2022 • 13:03 Комментировать (5)

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о желании Минспорта Польши провести стыковой матч к ЧМ-2022 со сборной России на нейтральной территории, возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга и слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия должна быть лишена футбольных турниров.

- Я не думаю, что УЕФА и ФИФА пойдут на столь радикальные меры, так как они придерживается принципа «спорт вне политики». При этом нельзя исключать, что под давлением Запада и США такой сценарий возможен. Европейские клубы и национальные федерации футбола тоже могут поставить вопрос о нежелании ездить на матчи в Россию. Худший вариант – если западные страны разорвут все дипломатические отношения, и страна окажется в полной изоляции, тогда Россия может остаться вообще без европейского футбола. В такое случае резонно будет рассмотреть вопрос о турнире между командами России, Казахстана, Армении и Белоруссии, и то при условии, что УЕФА и ФИФА не применят свои санкции к этим странам. Остается только ждать и надеяться, что санкции не будут к России чересчур жёсткими.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Лахиялов санкции
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
indigo17
23 Февраля 2022 в 13:08
Объясните идиоту, что без российского газа, Гейропа сможет играть только в хоккей.
andreyshkurenko060388
23 Февраля 2022 в 13:23
если ты не идиoт, и позиционируешь себя умным человеком, объясни мне. почему россия такая отсталая во всех сферах странах, и почему у россиян такой низкий уровень жизни. только не говори что это все из-за стремления русского ивана отдать европейцам последнюю рубаху, и обогреть их LOL
ILLNAT
23 Февраля 2022 в 13:27
Можно я объясню?) Во всем виноваты : Америка,Запад и Украина.)
slink
23 Февраля 2022 в 13:35
А если ты сам-то не считаешь себя идиотом, то с чего ты взял что наша страна в чем-то отсталая?
andreyshkurenko060388
23 Февраля 2022 в 13:05
да хоть камни с неба! главное что фуфелы могут повторить
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