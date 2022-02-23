Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о желании Минспорта Польши провести стыковой матч к ЧМ-2022 со сборной России на нейтральной территории, возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга и слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия должна быть лишена футбольных турниров.

- Я не думаю, что УЕФА и ФИФА пойдут на столь радикальные меры, так как они придерживается принципа «спорт вне политики». При этом нельзя исключать, что под давлением Запада и США такой сценарий возможен. Европейские клубы и национальные федерации футбола тоже могут поставить вопрос о нежелании ездить на матчи в Россию. Худший вариант – если западные страны разорвут все дипломатические отношения, и страна окажется в полной изоляции, тогда Россия может остаться вообще без европейского футбола. В такое случае резонно будет рассмотреть вопрос о турнире между командами России, Казахстана, Армении и Белоруссии, и то при условии, что УЕФА и ФИФА не применят свои санкции к этим странам. Остается только ждать и надеяться, что санкции не будут к России чересчур жёсткими.