Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Сабитов: «Иной раз матчи российских клубов на сборах содержательнее, чем игра «Челси» и «Лилля» эксклюзив

23 Февраля 2022 • 12:43 Комментировать

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» 2:0 в первом матче противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Изначально в этом противостоянии не было однозначного фаворита. «Лилль» пока ещё остаётся действующим чемпионом Франции – в предыдущем сезоне он показывал весьма приличную игру и обошёл в таблице «ПСЖ». Но в лондонском матче всё сложилось очень просто. «Лилль» уже не такой сильный, как в прошлом году.

На многое повлиял быстрый гол Хаверца. После этого «Челси» не надо было куда-то бежать и что-то доказывать. А забитый мяч Пулишича стал уже своеобразным десертом. Такое ощущение, что «Челси» играл в квадрат (в Европе это называется «рондо»), контролируя мяч без ворот. Лондонцы добились победы в эконом-режиме. Иной раз матчи российских клубов на сборах оказываются более содержательными.

В ответном матче «Лилль» постарается показать агрессивный футбол и как-то выправить ситуацию, но надо не забывать, что Тухель на сегодняшний момент один из лучших тренеров Европы. Плюс он хорошо знает французский чемпионат с его командами, поскольку не так давно тренировал «ПСЖ». Сам «Челси», кстати, использует схему 3-4-3, а не 3-5-2, которая обычно подразумевается, когда говорят, что команда играет в 3 защитника.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Лига Чемпионов Равиль Сабитов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
12:43 · Лига чемпионов
Сабитов: «Иной раз матчи российских клубов на сборах содержательнее, чем игра «Челси» и «Лилля» эксклюзив
11:39 · Лига чемпионов
Аллегри раскритиковал Рабио за ошибку в матче с «Вильярреалом»
11:39 · Лига чемпионов
Боевая ничья «Вильярреала» и «Ювентуса» - видео видео
11:37 · Лига чемпионов
Как «Челси» на классе обыграл «Лилль» - видео видео
10:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» отказался лететь на матч с «Атлетико» рейсом «Аэрофлота» 2
09:43 · Лига чемпионов
Данило: «Ювентус» должен всё решить в Турине»
09:28 · Лига чемпионов
Хаверц: «Челси» не показал свою лучшую игру в матче с «Лиллем»
09:21 · Лига чемпионов
Эмери оценил игру Влаховича
09:16 · Лига чемпионов
Джо Коул назвал единственный недостаток «Челси» в игре с «Лиллем»
09:08 · Лига чемпионов
Тухель высказался о травмах Зиеша и Ковачича
08:56 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Хаверц оказывает большое влияние на «Челси» в важных матчах»
08:41 · Лига чемпионов
«Вильярреал» был сильнее»: Парехо недоволен ничьей с «Ювентусом» 1
08:36 · Лига чемпионов
Пулишич высказался о победе над «Лиллем»
08:32 · Лига чемпионов
Канте подвёл итоги матча с «Лиллем»
08:26 · Лига чемпионов
Рангник рассказал, чего ждёт от матча с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем