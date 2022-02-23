Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» 2:0 в первом матче противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Изначально в этом противостоянии не было однозначного фаворита. «Лилль» пока ещё остаётся действующим чемпионом Франции – в предыдущем сезоне он показывал весьма приличную игру и обошёл в таблице «ПСЖ». Но в лондонском матче всё сложилось очень просто. «Лилль» уже не такой сильный, как в прошлом году.

На многое повлиял быстрый гол Хаверца. После этого «Челси» не надо было куда-то бежать и что-то доказывать. А забитый мяч Пулишича стал уже своеобразным десертом. Такое ощущение, что «Челси» играл в квадрат (в Европе это называется «рондо»), контролируя мяч без ворот. Лондонцы добились победы в эконом-режиме. Иной раз матчи российских клубов на сборах оказываются более содержательными.

В ответном матче «Лилль» постарается показать агрессивный футбол и как-то выправить ситуацию, но надо не забывать, что Тухель на сегодняшний момент один из лучших тренеров Европы. Плюс он хорошо знает французский чемпионат с его командами, поскольку не так давно тренировал «ПСЖ». Сам «Челси», кстати, использует схему 3-4-3, а не 3-5-2, которая обычно подразумевается, когда говорят, что команда играет в 3 защитника.